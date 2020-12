Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/A8 - Mit Sommerreifen aufgefahren

Rund 20.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalles am Montag bei Dornstadt.

UlmUlm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer eines Sattelzugs gegen 3.15 Uhr in Richtung München unterwegs. Auf einem Parkplatz bei Scharenstetten bremste der 34-Jährige. Ein nachfolgender VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und rutschte in das Heck des Sattelzugs. Der 32-Jährige hatte an seinem Auto noch Sommerreifen aufgezogen. Der Sachschaden am Auflieger und am VW beträgt jeweils rund 10.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Unfallfrei durch den Winter - Die Polizei gibt Tipps für winterliche Straßenverhältnisse: Bei Schnee und Eis gilt vor allem "runter vom Gas!" Nur wer langsam fährt, kann noch rechtzeitig reagieren. Wer beschleunigt, sollte dies moderat und auf gerader Strecke tun. Vermeiden Sie unnötige Fahrstreifenwechsel und nutzen sie die "Motorbremse". Vermeiden Sie auch ruckartige Lenk- und abrupte Bremsmanöver. Besondere Aufmerksamkeit ist auf Brücken, in Senken und schattigen Bereichen, wie beispielsweise Waldgebieten geboten. Dort können sich Eis und Raureif länger halten oder früher entstehen. Winterreifen sind bei Eis und Schnee Pflicht. Mehr Profil bedeutet auch mehr Sicherheit. Wer bei winterlichen Straßenverhältnissen mit Sommerreifen kontrolliert wird, muss mit Fahrtuntersagung und einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Vor Antritt der Fahrt sollten Schnee und Eis vom Fahrzeugdächern geräumt werden. Plötzlich herabfallender Schnee oder Eisplatten gefährden nachfolgende Verkehrsteilnehmer.

