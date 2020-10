Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Nummernschilder geklaut

Aachen (ots)

Unbekannte Täter haben gestern (07.10.2020) die Kennzeichen von insgesamt sechs Pkw geklaut, die in einem Parkhaus in der Wüllnerstraße abgestellt waren. Eine Zeugin hatte bei der Rückkehr zu ihrem Wagen die fehlenden Schilder bemerkt und die Polizei verständigt. Beim Warten fiel der Frau auf, dass auch an fünf weiteren Fahrzeugen die Kennzeichen fehlen. Die Tatzeit kann nur grob auf den Zeitraum zwischen 09.00 und 16.30 Uhr festgelegt werden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Häufig werden die geklauten Schilder bei weiteren Straftaten wie z.B. Tankbetrug verwendet.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0241/9577-33201 zu melden. (am)

