Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gewalttätiger Ladendieb wegen mehrerer Taten nun in Untersuchungshaft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel: Nachdem er am Dienstagabend auf frischer Tat bei einem Ladendiebstahl in einem Kaufhaus in der Oberen Königsstraße gefasst wurde, sitzt ein 34-Jähriger nun in Untersuchungshaft. Der Mann mit gambischer Staatangehörigkeit, der derzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand in den letzten Wochen für acht Ladendiebstähle verantwortlich, bei denen er zum Teil Beute im Wert von mehreren Hundert Euro machte. Allerdings soll er bei seinen Taten zunehmend auch eine Gewaltbereitschaft an den Tag gelegt haben. Zuletzt hatte er in einem Fall einen Ladendetektiv mit Faustschlägen angegriffen, sodass dieser verletzt wurde und derzeit nicht arbeitsfähig ist. Auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft ordnete ein Haftrichter am Mittwoch die Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen an. Der 34-Jährige sitzt nun in Haft.

Bei seiner Festnahme am Dienstag hatte der 34-Jährige in dem Kaufhaus in der Kasseler Fußgängerzone Kosmetikartikel im Wert von mehr als 500 Euro gestohlen und war dabei von Ladendetektiven ertappt worden. Sie hielten ihn fest und übergaben ihn schließlich der Polizei. Die weiteren Ermittlungen führten gemeinsam Beamte der Polizeidirektion Kassel und der Kasseler Kripo. Bei den vorangegangenen sieben Ladendiebstählen, die der Tatverdächtige seit 13.12.2019 in Kassel begangen haben soll, war in den meisten Fällen ebenfalls Beute im dreistelligen Bereich gemacht worden. Zudem muss sich der 34-Jährige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, da bei ihm kleinere Mengen Drogen gefunden wurden.

