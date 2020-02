Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Roter Polo kracht in geparkten BMW und flüchtet: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Am gestrigen Donnerstagabend ereignete sich in der Kasseler Nordstadt ein Unfall, bei dem ein roter VW Polo beim Abbiegen in einen geparkten BMW krachte und anschließend flüchtete. Die zuständigen Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei sind mit den weiteren Ermittlungen betraut. Sie suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher geben können.

Wie Zeugen den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichteten, hatten sie den Unfall gegen 19:20 Uhr beobachtet. Der VW war ihren Schilderungen zufolge aus der Schillerstraße nach links in die Sickingenstraße abgebogen und krachte dabei in den BMW, der im Kreuzungsbereich geparkt war. Anschließend setzte der Kleinwagen zurück und fuhr in Richtung Wolfhager Straße davon. Den erheblichen Schaden an dem BMW beziffern die Polizisten auf rund 3.000 Euro. Bei dem Verursacher soll es sich um einen roten VW Polo älteren Baujahrs mit Kasseler Kennzeichen gehandelt haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Front des Polos beschädigt sein dürfte.

Wer den Ermittlern der Verkehrsunfallfluchtgruppe Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell