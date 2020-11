Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen und Diebstählen an Kraftfahrzeugen in Rostock

RostockRostock (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Verursachern von mehreren Sachbeschädigungen und Diebstahlshandlungen an insgesamt 31 Fahrzeugen. Dies ereignete sich in der Nacht vom 13. zum 14. November 2020 in der Rostocker Innenstadt.

Die Sachbeschädigungen zogen sich vom Ulmenmarkt über die Margaretenstraße, den Barnstorfer Weg, die Ottostraße bis in die Niklotstraße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden die Kraftfahrzeuge mehrheitlich durch Abtreten des Außenspiegels demoliert. Ein Zeuge konnte in der Nacht zwei männliche Personen vor Ort wahrnehmen. Er schätzte sie auf ca. 20 Jahre. Ein Tatverdächtiger sei ca. 1,70 m groß und untersetzt. Er trug eine helle Hose. Die zweite Person sei ca. 1,80 m groß und trug eine dunkle Hose.

Darüber hinaus kam es im Rostocker Stadtgebiet zu versuchten Diebstählen von einem Kraftfahrzeug in der Werftstraße sowie einem weiteren in der Bahnhofstraße. Da diese nicht gelangen, bauten die unbekannten Täter diverse Bauteile aus. Im Reifergraben blieb es nicht beim Versuch, hier wurde ein Fahrzeug gestohlen. Wir berichteten bereits von den Vorfällen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4763098.

Die Rostocker Polizei bittet nun um Ihre Mithilfe. Wer kann sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Rostock unter der Telefonnummer 0381 49161616, die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

