Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fenster an Schule eingeworfen

Gronau (ots)

Mit Steinen haben Unbekannte zwei Fenster einer Schule in Gronau eingeworfen. Zu der Tat am Eschweg kam es zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 07.00 Uhr. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

