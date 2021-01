Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ungünstige Kettenreaktion

Unfallverursacher flüchtet

Gronau (ots)

Ausweichen musste eine 53-jährige Autofahrerin am Dienstag in Gronau. Die Gronauerin war gegen 09.15 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Ochtruper Straße aus Richtung Hermann-Ehlers-Straße kommend in Richtung Vereinsstraße unterwegs. Sie sei bei Grün in die beampelte Kreuzung Ochtruper Straße / Vereinsstraße eingefahren, um dort nach links in die Vereinsstraße abzubiegen, gab die Autofahrerin an. Von links sei ein Unbekannter mit einem schwarzen Opel Kombi mutmaßlich bei Rot in die Kreuzung gefahren. Um eine Kollision zu verhindern, sei die Gronauerin ausgewichen und gegen ein Verkehrszeichen auf der Mittelinsel der Vereinsstraße gefahren. Der Fahrer des Opels sei über die Kreuzung hinweg gefahren, habe angehalten um schließlich zu wenden und die Fahrt auf der Ochtruper Straße in Richtung Hermann-Ehlers-Straße fortzusetzen. Seinen Pflichten als Unfallbeteiligter kam der Unbekannte nicht nach. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

