Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Büroräume von Einbrechern heimgesucht

Osnabrück (ots)

Ein Fachgroßhandel in der Straße "Am Huxmühlenbach", zwischen den Straßen Hettlicher Masch und Doppheide, geriet in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen ins Visier von Einbrechern. Unbekannte verschafften sich zwischen 17.10 Uhr (Dienstag) und 05.20 Uhr (Mittwoch) Zutritt zu den Büroräumen und durchwühlten diese. Unklar ist bislang, ob der oder die Täter Diebesgut erbeuteten. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2115 entgegengenommen.

