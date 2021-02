Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen-Vörden: Schwerer Verkehrsunfall auf der A1

Neuenkirchen-Vörden (ots)

Auf der A1 bei Neuenkirchen-Vörden kam es am Montagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 49-jährige Fahrer eines Sattelzuges war gegen 13.30 Uhr auf dem Hauptfahrstreifen der Richtungsfahrbahn Bremen unterwegs und übersah offenbar das Ende eines Staus, der sich bis in Höhe des Parkplatzes Clemens-August-Dorf entwickelt hatte. Der Lkw touchierte in der Folge zunächst das Heck eines Lkw mit Sattelanhänger (dessen Fahrer hatte das Unheil kommen sehen und noch versucht, auf den Überholfahrstreifen zu wechseln) und prallte dann gegen das Heck eines stehenden, weiteren Sattelzuges. Der wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen den Kofferraum eines vor ihm wartenden Audi A4 geschoben. Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Verkehr in Richtung Bremen wurde bis 16.30 Uhr über den Parkplatz abgeleitet und musste danach für die Abschlepp-und Bergungsmaßnahmen sowie die Reinigung der Fahrbahn bis etwa 19.45 Uhr voll gesperrt werden. Es kam hierdurch zu einem Rückstau von teilweise bis zu 15 Kilometer. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

