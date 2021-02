Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfall auf der L88- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrunfall, der sich in der Nacht zu Dienstag auf der L88 in Fahrtrichtung der Auffahrt zur A1 ereignete. Gegen 00.25 Uhr wurde ein auf der Straße stehender verunfallter grauer Ford Fusion entdeckt, der zuvor im Bereich einer Kurve offenbar auf der winterglatten Fahrbahn gegen die Leitplanke gerutscht war. In und an dem unverschlossenen Auto konnte keine Person mehr angetroffen werden. Der Unfalldienst der Polizei bittet um Hinweise auf den Unfallzeitpunkt und auf den Fahrer bzw. die Fahrerin. Telefon: 0541/327-2215.

