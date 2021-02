Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Pkw in Brand geraten

Dissen (ots)

Am Dienstagmorgen geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein BMW in Brand. Der Geländewagen wurde nach der Fahrt gegen 09.15 Uhr am Kampweg abgestellt und die Standheizung betätigt. Unmittelbar danach begann das Auto zu brennen und der Eigentümer alarmierte die Polizei und die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Rothenfelde löschten die Flammen und bedeckten das Auto zur weiteren Abkühlung mit Schnee. Verletzt wurde niemand, der BMW brannte vollständig aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell