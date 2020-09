POL-PPKO: Ladendieb flüchtete mit Kamera...

Polizeipräsidium Koblenz

Am 24.09.2020 um 16:21 Uhr kam es in einem Fotogeschäft am Altlöhrtor in Koblenz zu einem Kameradiebstahl. Der bislang unbekannte Täter ließ sich im Geschäft eine Fotokamera im Wert von 2.500,-EUR zeigen. Als der Mitarbeiter des Fotogeschäftes das Verkaufsgespräch kurz unterbrach um ein anderes Objektiv für die Kamera zu holen, nutze der Täter die Situation aus und verließ das Geschäft mit der Kamera ohne zu bezahlen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Zirka 1,80 Meter groß, 40 bis 45 Jahre alt, sportliche Figur, dunkelbraune Haare. Er trug ein braunes Leinenjackett. Hinweise zur Täter bitte an die Polizei Koblenz unter der 0261 103-0.

