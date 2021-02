Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Stein verloren

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen eines Steins ist es in der Nacht zum Dienstag auf der Bundesstraße zwischen Hochspeyer und Johanniskreuz zum Unfall gekommen. Kurz vor Mitternacht überfuhr ein 18-Jähriger mit seinem Wagen den Brocken. Dabei wurde eine Felge des Autos beschädigt und ein Reifen platzte. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto. Er kam von der Straße ab, bügelte zwei Leitpfosten um und landete mit dem Wagen im Straßengraben. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto wurde abgeschleppt. Der Fahrer blieb unverletzt. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass der Stein von einem Fahrzeug herabfiel. Wer die Ladung transportierte ist nicht geklärt. Vermutlich war sie nicht ausreichend gesichert. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

