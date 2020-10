Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - 7.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es in Tuttlingen zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von 7.000 Euro gekommen. Ein 27-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Tuttlingen-Innenstadt. Unmittelbar vor Tuttlingen bemerkte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender VW-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf diesen auf.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

