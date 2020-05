Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Mösbach - Endstation Gewahrsamszelle

Achern (ots)

Eine anfangs gemeldete Ruhestörung in der Renchtalstraße hat sich in der Nacht auf Freitag hochgeschaukelt und endete letztlich für den Lärmverursacher in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Achern/Oberkirch. Ein 40 Jahre alter Mann fühlte sich mit seiner Familie durch das mutmaßlich überlaute Abspielen von Musik eines Mitbewohners in seiner Nachtruhe gestört und wandte sich gegen 22.20 Uhr hilfesuchend an die örtlichen Polizisten. Nachdem die Beamten zunächst für Ruhe gesorgt hatten, wiederholte sich das Szenario gute zwei Stunden später. Der Familienvater nahm die Sache nun selbst in die Hand und begab sich zur Wohnung des Musikliebhabers. Hierbei kam es zu Handgreiflichkeiten, bei denen sich der 40-Jährige leichte Verletzungen und ein zerrissenes Hemd einhandelte. Eine erneut anrückende Polizeistreife beschlagnahmte nun kurzerhand die Musikanlage des 20-Jährigen und drohte ihm bei weiteren Eskapaden den Gewahrsam an. Weitere 45 Minuten später, nachdem die Beamten abgerückt waren, schlug der Heranwachsende an der Wohnungstür der belästigten Familie auf und trat dagegen. Nun war das Maß voll und der alkoholisierte Störer fand sich kurze Zeit später im Notarrest wieder. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet. Auch die behördliche Übernachtung ist kein kostenloser Service. Diese wird dem Unruhestifter in Rechnung gestellt.

