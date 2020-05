Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Durch Sturz oder durch Handgemenge verletzt? Polizei sucht Zeugen

Hausach (ots)

Ein 62 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Donnerstagabend auf dem gemeinsamen Rad- und Fußweg des Kinzigdamms, in Höhe einer dortigen Bahnunterführung, gestürzt und hat sich verletzt. Nach bisherigen Feststellungen war der Mann von der Einbacher Straße kommend in Richtung Minigolf unterwegs und kam ohne fremdes Zutun zu Fall, nachdem er mit seinem Velo kurz nach 22 Uhr ein Gruppe Jugendlicher passiert hatte. Der 62-Jährige machte jedoch offensichtlich die sich an einer Sitzbank zusammengefundenen Jugendlichen für das Sturzgeschehen verantwortlich und brachte dies gegenüber der Gruppe in aggressivem Wortlaut zum Ausdruck. Der zunächst verbal geführte Disput artete jedoch in der Folge zu einem handgreiflichen Handgemenge aus, sodass die hinzugerufenen Beamten es Polizeireviers Haslach nun wegen Körperverletzung ermitteln. Diesbezüglich bitten die Ermittler, dass sich Zeugen des Vorfalls unter der Rufnummer: 07832 97592-0 mit ihnen in Verbindung setzen. Der Radler musste zur Behandlung seiner erlittenen Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Ob die Verletzungen aus dem Sturz oder der Auseinandersetzung mit den Jugendlichen resultieren, ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

