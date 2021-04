Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Fensterscheiben an Wiesentalschule eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen!

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, gab es in der Nacht von Montag, 19.04.2021 auf Dienstag, 20.04.2021 eine Sachbeschädigung an der Wiesentalschule in der Schulstraße. Unbekannte beschädigten insgesamt sieben Fensterscheiben an der Westseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 8000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen an der Schule gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzten.

