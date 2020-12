Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) Sachbeschädigungen im Parkhaus Erzbergerstraße - Polizei bittet um Hinweise (01. - 07.12.2020)

Singen am Hohentwiel, Landkreis KonstanzSingen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz (ots)

Im Laufe der vergangenen Tage, etwa im Zeitraum von Dienstag, 01.12., bis Montag, 07.12., haben unbekannte Täter etwa 10 Meter eines Vogelabwehrgitters beschädigt, welches am Rand eines Parkdecks im Parkhaus der Erzbergerstraße 2 angebracht war. Zudem besprühten Unbekannte eine Wand an einem der Parkdecks mit Farbe und brachten so die Ziffer 78 an. Hinweise zu den begangenen Sachbeschädigungen nimmt die Polizei Singen (07731 888-0) entgegen.

