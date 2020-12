Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, Lkrs Tuttlingen) Dieb hat es auf Motorsägen abgesehen 2.-7.12.20

GosheimGosheim (ots)

Im Gewann Längenberg ist ein Dieb gewaltsam in eine Gerätehütte eingedrungen, die am Waldrand liegt. Offenbar hatte der Dieb es gezielt auf drei Motorsägen abgesehen, die er mitnahm. Den Wert der Sägen schätzt die Polizei auf 1200 Euro. Wann genau der Diebstahl stattfand, ist nicht bekannt. Die Polizei hat am Tatort noch Spuren gesichert. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Der Schaden an der Hütte ist gering

