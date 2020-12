Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkrs. KN) Bewohnerin erleidet Rauchgasvergiftung 5.-6.12.20

Engen-WelschingenEngen-Welschingen (ots)

Ausgetretenes Rauchgas hat eine betagte Bewohnerin am Wochenende handlungsunfähig gemacht. Die 87- Jährige wurde in der Dorfstraße von einer Pflegerin am Sonntagmorgen auf dem Küchenboden liegend und deutlich benommen angetroffen. Sie verständigte sofort den Rettungsdienst. Ein Rauchgasmelder der Helfer schlug an, weshalb auch die Feuerwehren Welschingen und Engen mit insgesamt 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen anrückte. Sie durchlüfteten das Haus. Grund für das Austreten des gesundheitsschädlichen Gases war vermutlich der Kachelofen, der von der Frau am Vorabend angefeuert worden war. Die weiteren Untersuchungen hierzu dauern noch an.

