Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Farbschmierereien in Wittingen

Wittingen (ots)

Wittingen, Lange Straße / Neue Straße 13.05.2020 - 14.05.2020

Bislang unbekannte Graffity-Sprayer trieben in der Nacht zu Donnerstag in der Wittinger Innenstadt ihr Unwesen. Mit silbergrauer Sprühfarbe verunzierten sie die Fassaden von drei Wohn-/Geschäftshäusern in der Langen Straße und in der Neuen Straße. Die von ihnen genutzten TAGS waren "VFL" und "VFL ULTRA". Der Tatzeitraum lag zwischen Mittwochabend, 20 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 05831/252880.

