POL-OG: Biberach, B33 - Nach Unfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Sonntagnachmittag auf der B33. Ein 39-jähriger Citroen-Lenker war gegen 16:20 Uhr in Richtung Kinzigtal unterwegs, als er auf Höhe des Parkplatzes Biberach Süd vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Citroen geriet zunächst auf die Gegenfahrbahn und krachte anschließend in die Leitplanke, woraufhin er nach wenigen Metern zum Stehen kam. Hierbei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu und wurde durch den herbeigerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war die B33 gesperrt.

/lw

