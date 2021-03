Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Zeugin vertreibt Rollerdiebe

Stadtlohn (ots)

Ein lauter Knall hatte die Zeugin auf die Situation in der Nacht zum Sonntag um 00.30 Uhr aufmerksam gemacht. Als sie nachschaute, sah sie zwei Jugendliche, die sich an einem Motorroller zu schaffen machten. Die Täter flüchteten, als die Zeugin sie ansprach. Entwendet hatten die Diebe das Zweirad in Stadtlohn an der Wagnerstraße. In einem Fußweg zwischen der Wagnerstraße und der Händelstraße versuchten die Unbekannten mutmaßlich das Lenkerschloss zu knacken und den Roller zu starten, was jedoch Lärm verursachte und schließlich entdeckt wurde. Das Versicherungskennzeichen nahmen die Diebe mit, den Roller ließen sie zurück. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

