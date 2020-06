Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel und Armbanduhr geklaut

Ludwigshafen (ots)

In einer Kleingartenanlage in der Kopernikusstraße kam es am 03.06.2020, gegen 14:45 Uhr, zu einem Diebstahl. Eine 68-Jährige hatte ihren Geldbeutel sowie eine Armbanduhr auf einen Tisch gelegt und war dann für wenige Minuten hinter ihre Gartenlaube gegangen. Diesen unbeobachteten Moment nutzte eine bislang unbekannte Person und griff zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell