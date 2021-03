Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Autoreifen zerstochen

Kennzeichen entwendet

Legden (ots)

Acht Reifen an sechs Fahrzeugen haben Unbekannte in Legden zerstochen und damit Sachschaden von mehreren Hundert Euro angerichtet. Die Täter schlugen in der Nacht zum Sonntag auf folgenden Straßen zu: Busshook, Kirchstraße, Roßmöllerhook sowie auf der Hauptstraße. Die Kennzeichen eines schwarzen 1er BMW entwendeten Diebe zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag 03.00 Uhr, am Fliegenmarkt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell