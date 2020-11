Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Überfall auf Supermarkt - Polizei fahndet nach Trio - Hubschrauber im Einsatz

Neuss (ots)

Am Donnerstagabend (26.11.) kam es zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt "Am Alten Bach" im Neusser Ortsteil Rosellen. Drei bislang unbekannte Männer betraten gegen 21:25 Uhr die Geschäftsräume.

Das Trio hatte in dem zu diesem Zeitpunkt stark frequentierten Geschäft, zunächst als vermeintliche Kunden, Waren auf das Förderband der Kasse gelegt. Als sie sich im Kassenbereich befanden, forderten sie von einem Mitarbeiter die Herausgabe von Bargeld. Ihre Forderung unterstrichen die Täter, indem sie den Kassierer mit Schusswaffen bedrohten.

Anschließend verschwand das Trio mit seiner Beute in Laufrichtung der Straße "Am Pickenhof". Erbeutetes Bargeld hatten sie in einer roten Plastiktüte verstaut.

Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die zwischenzeitlich informierte Polizei, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, verlief bislang ohne Erfolg.

Die mit dunklen Mund-Nasen-Abdeckungen maskierten drei Tatverdächtigen, die Deutsch mit ausländischem Akzent sprachen und alle etwa 20 bis 25 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß waren, können weiterhin folgendermaßen beschrieben werden:

Eine Person trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke mit weißer Schrift entlang der beiden Ärmel, blaue Jeans und weiße Schuhe.

Ein Komplize war mit einer khakifarbenen Winterjacke, einer blauen Hose und weißen Schuhen bekleidet.

Der Dritte im Bunde trug unter seiner dunklen Jacke ein graues Kapuzenshirt, dazu eine blaue Hose und schwarzen Turnschuhen (vermutlich der Marke "Nike").

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Kommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

