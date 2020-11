Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Eigentümer von aufgefundenen Accessoires, Schmuck und silbernen Elefanten

Dormagen, Rhein-Kreis NeussDormagen, Rhein-Kreis Neuss (ots)

Am Sonntag (18.10.) wurde die Polizei in Dormagen in den Ortsteil Gohr gerufen. Spaziergänger fanden an einem Feldweg zu einem Waldstück, in der Nähe der Josef-Schwartz-Straße/ Bergheimer Straße, die teilweise im Erdreich eingebuddelten Fundstücke.

Bisherige Ermittlungen führten nicht zu den rechtmäßigen Eigentümern der Sachen. Da nicht auszuschließen ist, dass der aufgefundene Schmuck sowie die Dekoartikel aus Einbrüchen oder Diebstählen stammen, bittet die Polizei um Mithilfe und veröffentlicht nun Fotos der Gegenstände.

Die Kripo bittet die Eigentümer oder Personen, die Hinweise zur Herkunft des Schmucks geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 (Kriminalkommissariat 25) zu melden.

