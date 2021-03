Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Schule

Gronau (ots)

Eingebrochen sind Unbekannte in ein Schulgebäude an der Laubstiege. Gewaltsam verschafften sich die Einbrecher Zugang in die Mensa. Aus dem Inneren wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts entwendet. Zu dem Geschehen kam es zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 01.20 Uhr. In der Nacht wurden im Umfeld der Schule mehrere Personen durch einen Sicherheitsdienst angetroffen. Die Unbekannten traten dem Mitarbeiter verbal aggressiv gegenüber auf. Zwei Personen aus der fünfköpfigen Gruppe wurden von dem Zeugen wie folgt beschrieben: Person 1: circa 1,45 Meter groß, blonde Haare. Er trug eine dunkelblaue Jacke und Jeanshose. Der Jugendliche habe ein Messer oder einen messerähnlichen Gegenstand in der Hand gehalten, gab der Securitymitarbeiter an. Person 2: circa 1,40 Meter groß, mit südländischem Erscheinungsbild. Vor Eintreffen der alarmierten Polizei hatte sich die Gruppe bereits entfernt. Ob die Jugendlichen für den Einbruch verantwortlich sind, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell