Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - In Graben gefahren

Isselburg (ots)

Ein Lkw mit Auflieger ist am Sonntag in Isselburg von der Fahrbahn abgekommen: Ein 50-Jähriger war mit dem Fahrzeug gegen 11.10 Uhr auf der Bocholter Straße unterwegs. Nach eigenen Angaben fühlte er sich unwohl und habe deshalb auf dem Seitenstreifen angehalten. Der Ukrainer wollte etwas später die Fahrt fortsetzen. Kurz nachdem er losgefahren war kam er nach links von der Straße ab, wobei der Lkw gegen ein Verkehrszeichen fuhr. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer vorsorglich in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

