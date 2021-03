Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Überholvorgang missglückt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen und Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines missglückten Überholmanövers am Sonntagmorgen. Ein 20-Jähriger war auf der Kreisstraße 17 aus Richtung Alstätte kommend in Richtung Wessum unterwegs, als er zum Überholen mehrerer vor ihm fahrender Autos ansetzte. Der Hardenberger (NL) bemerkte dabei nicht, dass sich von hinten ein 21-jähriger Autofahrer aus Zwolle (NL) näherte, der bereits ihn überholte. Der 20-Jährige verlor nach der Kollision mit dem überholenden Fahrzeug die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Straße ab, überschlug sich und stieß gegen einen Baum. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Die Niederländer waren zusammen mit anderen Autofahrern in mehreren Autos in Richtung Ahaus unterwegs. Neben den beiden Fahrzeugen der Beteiligten wurden auch der Grünstreifen sowie ein Baum beschädigt.

