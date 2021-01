Polizei Braunschweig

POL-BS: Spatenstich zur regionalen Leitstelle der Polizeidirektion Braunschweig

Braunschweig (ots)

Der Braunschweiger Polizeipräsident Michael Pientka und der Leiter des Staatlichen Baumanagements Braunschweig, Herr Thomas Popp, setzten am 21.01.2021, um 11:00 Uhr, den gemeinsamen Spatenstich für den Bau der neuen regionalen Leitstelle. In dieser werden künftig die jährlich ca. 209.000 eingehenden Notrufe für die gesamte Polizeidirektion Braunschweig angenommen und ca. 170.000 Soforteinsätze der Polizei koordiniert.

Herr Pientka zeigte sich sehr zufrieden mit dem heutigen symbolischen Start des Planungs- und Bauprojekts, dessen Kosten sich auf insgesamt 3,7 Millionen Euro belaufen: "Aufgrund der Einführung eines neuen und einheitlichen Leitsystems im Land Niedersachsen sowie der Zusammenführung der bisher an den vier Standorten der umliegenden Polizeiinspektionen betriebenen dezentralen Einsatzleitstellen, entsteht hier am Behördensitz die neue Leitstelle. Auf drei Ebenen entstehen 22 moderne Arbeitsplätze für die knapp 100 "rund um die Uhr" tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Raum für die Technik. Insgesamt stehen uns gut 500 Quadratmeter zur Verfügung. Die Einrichtung einer Regionalleitstelle bietet in der alltäglichen Polizeiarbeit viele Vorteile. Wir ziehen die Kompetenzen unserer gut ausgebildeten Leitstellenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter zusammen, die von modernster Technik und Softwareanwendungen unterstützt werden. Hiervon werden zukünftig die Bürgerinnen und Bürger in unserer Region profitieren, wenn sie über den Polizeinotruf "110" schnelle Hilfe anfordern.

Die Polizeidirektion Braunschweig ist wesentlicher und nun letzter Bestandteil einer landesweiten Modernisierung des Notruf- und Einsatzmanagements in allen Polizeibehörden des Landes. Das Bauprojekt eines Neubaus sieht in der ersten Ausbaustufe die Bereitstellung einer voll funktionsfähigen vorläufigen Regionalleitstelle vor, um so die schnelle technische Anbindung an die neuen technischen Herausforderungen sicherzustellen. Die Nutzung ist zunächst auf fünf Jahre ausgelegt, parallel wird an der finalen Lösung für die Regionalleitstelle der Polizeidirektion Braunschweig weitergearbeitet.

"Ich freue mich über die gute Zusammenarbeit mit der Polizei bei diesem wichtigen Infrastrukturprojekt", sagte Thomas Popp, Leiter des Staatlichen Baumanagements Braunschweig. "Wir haben uns für eine Holzmodulbauweise entschieden, um eine schnelle Lösung für die Polizei zu ermöglichen. Ich bin zuversichtlich, dass die neue Regionalleitstelle ab Juli 2021 einsatzfähig sein wird."

Der Spatenstich zur ersten Ausbaustufe des Bauprojekts musste aus Hygienegründen in einem begrenzten Personenkreis stattfinden.

