Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unter Alkoholeinfluss

Rastatt (ots)

Ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer war am Donnerstagnachmittag am Rhein auf der K3760 nach Iffezheim unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam es fast zu einem Zusammenstoß mit zwei Fußgängerinnen, die am linken Fahrbahnrand liefen. Die beiden Frauen konnten sich glücklicherweise durch einen Sprung zur Seite aus der Gefahrenzone bringen. Der Autolenker steuerte seinen Wagen über die angrenzende Wiese ins Gebüsch, wo das Fahrzeug stecken blieb. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Beamten des Polizeireviers Rastatt leistete der Mann erheblichen Widerstand, beleidigte und verletzte die Beamten sogar leicht, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Nun muss er mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell