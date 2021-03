Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Unfallflucht

2.500 Euro Schaden

Bocholt-Suderwick (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 18.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Ein 62-jähriger Autofahrer aus Bocholt gab an, dass er auf der Sporker Straße einem entgegenkommenden blauen Kleinwagen mit niederländischen Kennzeichen ausweichen musste, als dieser plötzlich zur Fahrbahnmitte fuhr. Dabei prallte der Bocholter mit einem Leitpfosten zusammen. Der blaue Kleinwagen habe seine Fahrt fortgesetzt. Ob dessen Fahrzeugführer diesen Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0) zu melden.

