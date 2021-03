Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Tief stehende Sonne

Nach Auffahrunfall gegen Baum geprallt

Rhede (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 32-jähriger Autofahrer aus Rhede gegen 18.20 Uhr die Jahnstraße von Rhede kommend und wollte nach links in die Straße Spielberg abbiegen. Ein nachfolgender 20-jähriger Autofahrer aus Rhede erkannte die Verkehrssituation zu spät und stieß mit dem Anhänger des 32-Jährigen zusammen. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Nach Angaben des 20-Jährigen habe ihn die tiefstehende Sonne geblendet, so dass er das abbiegende Fahrzeug mit Anhänger zu spät erkannt habe. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Bocholter Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Das Notrufsystem des stark beschädigten Fahrzeugs des 20-jährigen Fahrers setzte einen automatischen Notruf ab. Die Feuerwehr Rhede beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell