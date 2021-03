Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zigarettenautomat aufgebrochen

Ahaus (ots)

Am frühen Samstagabend entdeckte ein Spaziergänger auf der Kivitstegge in Höhe der Blommelstraße einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten und informierte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten unbekannte Täter die Geldkassette gewaltsam aus dem Automaten entfernt. Der Schaden an dem Gerät wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

