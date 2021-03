Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Versuchter Tankstelleneinbruch

Stadtlohn (ots)

In der Nacht zum Samstag versuchte ein bisher unbekannter Täter gewaltsam in eine Tankstelle an der Dufkampstraße einzudringen. Dabei löste er gegen 23.20 Uhr die Alarmanlage aus und flüchtete ohne Beute. Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann, der mit einer dunkelblauen Kapuzenjacke bekleidet war.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

