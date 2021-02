Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Philippsburg - Unfall unter Alkoholeinfluss

Karlsruhe (ots)

Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer verursachte am Donnerstagabend wohl einen Verkehrsunfall in Philippsburg in der Hornwerkstraße und fuhr, ohne sich wohl um den Unfall zu kümmern, anschließend weiter.

Ein aufmerksamer Bürger hatte den Unfall gesehen und noch laut gerufen. Dieser verständigte die Polizei, weil an dem ordnungsgemäß geparkten Pkw der Außenspiegel beschädigt und der Unfallverursacher wohl einfach weitergefahren war. Der Mann konnte den Beamten das mutmaßliche Kennzeichen des Autos nennen, sodass weitere Ermittlungen zum vermutlichen Fahrer führten. Dieser konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von über einem Promille ergeben.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, er wird angezeigt. Sowohl an seinem als auch an dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ungefähr 150 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell