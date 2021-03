Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Kreisverkehr

Radfahrerin angefahren

Vreden (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 10.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Ölbachstraße/Oldenkotter Straße/Groenloer Straße. Eine 61-jährige Autofahrerin aus Vreden fuhr von der Ölbachstraße in den Kreisverkehr ein und stieß dabei mit einer 73-jährigen Pedelecfahrerin aus Vreden zusammen. Diese hatte den umlaufenden Radweg befahren. Rettungskräfte brachten die 73-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Stadtlohn.

