Polizei Mettmann

POL-ME: Sprinter entwendet - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise - Langenfeld - 2103078

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Montag (15. März 2021) haben bislang noch unbekannte Täter in Langenfeld-Richrath einen roten Mercedes Sprinter entwendet.

Das war geschehen:

Gegen 19 Uhr hatte der Halter des Sprinters seinen Wagen am Sonntagabend (14. März 2021) am Fahrbahnrand der Paulstraße auf Höhe der Hausnummer 6 abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 7:30 Uhr damit fortfahren wollte, stellte der Mann fest, dass sein Fahrzeug mitsamt dem darin befindlichen Werkzeug entwendet worden war.

Bei dem Mercedes Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen "ME - GI 447" handelt es sich um ein rotes Fahrzeug. Der Wagen wurde im März 2015 erstmals zugelassen und hat rund 139.000 Kilometer gelaufen. An seiner rechten Fahrzeugseite befindet sich ein Kratzer. Der Zeitwert des Autos wird auf eine Summe von etwa 12.000 Euro beziffert. Wie die Autodiebe den Sprinter öffnen und starten konnten, ist aktuell noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und bittet bei ihren Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Diese nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

