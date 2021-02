Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Totalschaden nach Ausweichmanöver mit Wild

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch]

Am 08.02.2021, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw die B315 von Bonndorf kommend in Richtung Lenzkirch. In einer Linkskurve, Höhe Holzschlag, kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß mit dem Wild zu verhindern, wich der Fahrzeuglenker aus und kam dadurch ins Schleudern. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Der Fahrzeuglenker wurde durch den Unfall nur leicht verletzt und begab sich eigenständig in eine nahegelegene Klinik. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Das Fahrzeug wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell