Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schneefall sorgt für Unfälle im Hochschwarzwald

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Bereich Gemeinde Feldberg & St. Märgen]

Am Montag den 08.02.2021 ereigneten sich gleich drei Unfälle infolge der widrigen Witterungsverhältnisse.

Zeitweise wurde aufgrund des starken Schneefalls u.a. die B317 für den Schwerlastverkehr eingeschränkt und eine Schneekettenpflicht eingerichtet.

Um 08:55 Uhr befährt eine Fahrzeuglenkerin die B317 von Feldberg talwärts in Richtung Todtnau. Infolge der schneeglatten Fahrbahn kommt sie nach links von der Straße ab und geriet in ein Schneeboard. Am Pkw der jungen Frau entstand nur geringfügiger Sachschaden.

Ein weiterer Fahrzeuglenker befuhr die B317 von Feldberg kommend in Richtung Fahl. Auch dieser kollidierter nach dem er ins Rutschen kam mit der Leitplanke. Am Pkw entstand Sachschaden.

Gegen 14:15 Uhr kam ein Pkw-Fahrer Höhe St. Märgen auf der K4907 in den Spirzen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Sachschaden belief sich auf insgesamt ca. 2.500 Euro.

Glücklicherweise wurde bei den Unfällen niemand verletzt und es waren nur geringe Sachschäden zu verzeichnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell