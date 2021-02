Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mülltonnen in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zwei brennende Mülleimer wurden der Polizei in der Nacht von Montag, 08.02.2021 auf Dienstag, 09.02.2021 gegen 00.30 Uhr in der Entegaststraße gemeldet. Die Feuerwehr wurde verständigt. Im Nachgang wurden der Polizei weitere brennende Tonnen in der Torstraße und der Himmelreihstraße gemeldet. Insgesamt brannten an drei Örtlichkeiten sechs Mülltonnen. Die Feuerwehr Schopfheim rückte mit drei Fahrzeugen und 9 Mann an und löschte die Mülltonnen. Die Schadenshöhe ist abschließend noch nicht geklärt. Von einer vorsätzlichen Brandlegung wird ausgegangen. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zur oben genannten Zeit gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell