POL-ME: Keinen Führerschein, dafür aber mit entwendeten Kennzeichen unterwegs: Polizei zieht bekifften Leverkusener aus dem Verkehr - Langenfeld - 2103075

Dass Polizisten häufig den "richtigen Riecher" haben, haben am Samstagabend (13. März 2021) zwei Polizeibeamte der Wache in Langenfeld eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Das war geschehen:

Im Rahmen ihrer Streife war den beiden Polizeibeamten gegen 18:45 Uhr auf der Kölner Straße ein grauer Audi A4 aufgefallen, der in Richtung Leverkusen unterwegs war. Als die Polizeibeamten den Fahrer zwecks einer allgemeinen Verkehrskontrolle anhielten, stellten sie gleich eine ganze Reihe von Verstößen und Straftaten fest. So hatte der Fahrer, ein 21-jähriger Leverkusener, keinen Führerschein. Zudem verlief ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf THC (Cannabis). Des Weiteren stellte sich heraus, dass die Kennzeichen an dem Audi A4 entwendet waren. Zudem konnten die Beamten ermitteln, dass der Audi bereits im Februar dieses Jahres abgemeldet wurde. Einen Eigentumsnachweis über den Audi konnte der junge Leverkusener ebenfalls nicht vorweisen.

Die Konsequenzen für den 21-Jährigen, der bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte rechtskräftig verurteilt wurde:

Der junge Mann musste mit zur Wache, wo zur weiteren Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Zudem wurde der Audi abgeschleppt und sichergestellt. Gegen den Leverkusener wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet: Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen einer Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz, wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen, wegen einer Straftat gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und wegen des Kennzeichenmissbrauchs.

