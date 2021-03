POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2103074

Polizei Mettmann

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

Am späten Montagnachmittag (08. März 2021) kam es auf der "Konrad-Adenauer-Straße" in Velbert-Neviges zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines weißen 1er BMW hatte gegen 17:00 Uhr sein Fahrzeug in Höhe der Haus-Nummer 21 abgestellt. Gegen 18:00 Uhr bemerkte er einen Zettel an seiner Windschutzscheibe und einen frischen Unfallschaden am vorderen Kotflügel. Der Anschlussinhaber verweigerte bei einem Rückruf eine Schadensregulierung, so dass der Geschädigte die Polizei informierte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Der am BMW entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Heiligenhaus ---

Am Freitagnachmittag, 12. März 2021, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Höseler Straße in Heiligenhaus. Der Fahrer eines roten Opel Meriva hatte sein Fahrzeug gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 16:15 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Beifahrertür fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Wülfrath ---

Am Montag, 08. März 2021, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufskomplexes an der Parkstraße in Wülfrath zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines schwarzen Audi A4 hatte sein Fahrzeug gegen 17:00 Uhr in einer Parkbucht in der zweiten Parkreihe auf dem Parkplatz abgestellt. Gegen 17:15 Uhr kehrte er zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden an seinem Audi fest. Eine unbekannte Zeugin wies den Halter auf den Schaden hin und gab an, dass ein Mann mit einem Einkaufswagen den Schaden verursacht habe. Anschließend habe sich dieser, ohne sich um eine Regulierung des auf mehrere hundert Euro geschätzten Schadens zu bemühen, vom Unfallort entfernt. Nach Angaben der Zeugin habe sich der Unfallverursacher mit einem Mercedes Benz entfernt. Die Polizei bittet die unbekannte Zeugin, sowie gegebenenfalls weitere Unfallzeugen, sich mit der Polizei Wülfrath in Verbindung zu setzen.

Am Freitagmittag, 12. März 2021, kam es auf dem Amselweg in Wülfrath zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Ford Mondeo hatte sein Fahrzeug gegen 13 Uhr in Höhe der Haus-Nummer 3 der Sackgasse abgestellt. Als er gegen 14 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an seinem grünen Ford mit einer Städtekennung aus Völklingen (VK-) fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 3.000 Euro geschätzten Schadens zu bemühen. Erste Ermittlungen der Spurensicherung ergaben, dass das Unfallfahrzeug vermutlich von blauer Farbe ist.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Am Samstagnachmittag (13. März 2021) kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Röntgenstraße in Erkrath-Hochdahl zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Halterin eines grauen Mercedes Benz A180 hatte ihr Fahrzeug gegen 15:45 Uhr mit dem Heck zum Verbrauchermarkt hin in einer Parkbucht abgestellt. Als sie gegen 16:05 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am Radkasten hinten rechts fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 1.000 Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Samstagmorgen (13. März 2021) kam es auf der Benrather Straße in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Linienbusses der Rheinbahn hatte seinen Bus, gegen 09:35 Uhr, in der Bushaltestelle "Fritz-Gressard-Platz" abgestellt, um einen Fahrerwechsel durchzuführen. Im Anschluss wurde der neu eingesetzte Fahrer von einem unbekannten Zeugen auf einen frischen Unfallschaden am linken Heck hingewiesen. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte den Seitenreflektor beschädigt sowie einen Lackschaden verursacht. Ohne sich um eine Regulierung des auf mehrere hundert Euro geschätzten Schadens zu bemühen, entfernte sich der Unfallverursacher anschließend unerkannt von der Unfallörtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Donnerstagnachmittag (11. März 2021) bis Samstagmorgen (13. März 2021) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Straße "Farnweg" in Langenfeld. Die Halterin eines grünen Renault Twingo hatte ihr Fahrzeug gegen 15:00 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Haus-Nummer 13, gegenüber der Einmündung zur Straße "Veilchenweg", abgestellt. Am Samstagmorgen, gegen 07:00 Uhr, bemerkte die Halterin vor der Fahrt zu ihrer Arbeitsanschrift, dass der zur Fahrbahn hin weisende Außenspiegel ihres Fahrzeuges eingeklappt war. Erst am Nachmittag stellte sie fest, dass der grüne Renault Twingo auch an der Beifahrertür einen Schaden aufwies. Nach ihren Angaben kann der Schaden nur während des Parkvorgangs an der Straße "Farnweg" entstanden sein. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 1.000 Euro geschätzten Schadens zu bemühen. Nach Angaben der Geschädigten könnte ein Paketdienstlieferant am Freitagabend (12. März 2021), gegen 18:30 Uhr, gegebenenfalls für den Verkehrsunfall verantwortlich sein.

In der Zeit von Donnerstagabend (11. März 2021) bis Freitagmittag (12. März 2021) kam es auf dem Nelkenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Porsche Panamera 4 hatte sein Fahrzeug gegen 20:00 Uhr am Fahrbahnrand der Straße "Nelkenweg", in Höhe der Haus-Nummer 13, abgestellt. Am Freitagmittag, gegen 14:00 Uhr, stellte er einen frischen Unfallschaden am hinteren linken Radkasten sowie an der Seite fest. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen könnte als Unfallverursacher ein Fahrradfahrer verantwortlich sein. Dieser hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 3.000 Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Am Freitagnachmittag (12. März 2021) kam es auf der "Düsseldorfer Straße" in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen 6er BMW befuhr gegen 15:45 Uhr die "Düsseldorfer Straße" in Fahrtrichtung Knipprather Straße. In Höhe der Einmündung zur "Stefenshovener Straße" hatte er die Absicht, nach rechts auf die "Stefenhovener Straße" abzubiegen. Im Abbiegevorgang übersah er den vorfahrtberechtigen E-Scooterfahrer, welcher den Geh-und Radweg der Düsseldorfer Straße in entgegengesetzter Richtung (aus Richtung "Knipprather Straße" kommend), befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, verließ der Junge die Unfallörtlichkeit und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Junge kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 12 Jahre alt - circa 150-155cm groß - kräftige Statur - schwarze Haare - dunkelhäutig - bekleidet mit einer schwarzen Jacke

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Mittwoch, 10. März 2021, kam es in einem Wendehammer des Lortzingweges zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen Opel Astras hatte sein Fahrzeug gegen 09:45 Uhr in einer Parktasche des Wendehammers abgestellt. Als er gegen 12:00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Beifahrerseite seines Fahrzeuges mit einer Städtekennung des Main-Tauber-Kreises (TBB-) fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 3.000 Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

In der Zeit von Freitagmittag, 12. März 2021, bis Montagmorgen, 15. März 2021, kam es auf der Innsbrucker Straße in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Opel Vivaro hatte sein Fahrzeug gegen 13:00 Uhr in Höhe der Haus-Nummer 4 abgestellt. Als er am Montagmorgen gegen 08:30 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der hinteren Beifahrerseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 1.500 Euro geschätzten Schadens zu bemühen. Eine Spurensicherung vor Ort ergab erste Hinweise, dass die mögliche Farbe des unfallverursachenden Fahrzeuges grün sein könnte.

Am Samstagnachmittag, 13. März 2021, kam es im Kreuzungsbereich Thomasstraße / Garather Weg in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 12-Jähriger hatte, gegen 16:05 Uhr, mit einem E-Scooter die "Thomasstraße" in Richtung "Garather Weg" befahren. Im Kreuzungsbereich zum "Garather Weg" befuhr der Fahrer eines Mercedes Benz die Straße "Garather Weg" und hatte die Absicht, nach links in die "Verresberger Straße" abzubiegen. Im Abbiegevorgang missachtete er den vorfahrtberechtigten E-Scooter des 12-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Junge leicht verletzt und der E-Scooter beschädigt wurde. Der Fahrer des Mercedes Benz entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung sowie um den verletzten Jungen zu kümmern. Der 12-Jährige informierte die Polizei, die den Unfallverursacher im Nahbereich nicht mehr antreffen konnte. Der Junge konnte den Fahrer lediglich mit einem osteuropäischen Aussehen beschreiben. Im Fond des Fahrzeuges soll eine Frau mit einem Kind gesessen haben.

Am Sonntagnachmittag (14. März 2021) kam es auf der "Mittelstraße" in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Mercedes Benz CLA 200d mit Wuppertaler Städtekennung (W-) hatte sein Fahrzeug gegen 13 Uhr am Fahrbahnrand der "Mittelstraße", in Höhe der Haus-Nummer 48, abgestellt. Als er gegen 14:45 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am Radkasten sowie der Felge hinten links fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Regulierung des auf circa 3.000 Euro geschätzten Schadens zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

