POL-DEL: Pressemeldung für das Pk Nordenham Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender körperlichen Auseinandersetzung der Unfallbeteiligten

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 06.06.2020, gegen 00.55 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Nordenham mit seinem Pkw den Mittelweg in Richtung Großensieler Straße. In Höhe der Hausnummer 105 kam er auf die Gegenfahrspur, so dass der ihm entgegenkommende 19-jährige Pkw-Fahrer aus Stade einen Verkehrsunfall trotz Ausweichmanövers auf den Gehweg nicht mehr verhindern konnte. An den beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Er wurde jedoch durch seinen Unfallgegner und dessen zwei weiteren Fahrzeuginsassen in der Reithfelder Straße angetroffen. Hier kam es dann zwischen allen Beteiligten zu einer wechselseitigen, körperlichen Auseinandersetzung. Nach der körperlichen Auseinandersetzung setzte der 32-jährige Nordenhamer sich in seinen Pkw und fuhr zu seiner Wohnanschrift. Hier wurde er durch die Polizei angetroffen. Er stand offensichtlich unter dem Einfluß alkoholischer Getränke, so dass eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins durch die Beamten veranlasst wurde. Die entsprechenden Strafverfahren (Körperverletzungen,unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Trunkenheit im Straßenverkehr) wurden eingeleitet.

