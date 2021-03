Polizei Mettmann

POL-ME: BMW X5 entwendet - Heiligenhaus - 2103072

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Montag (15. März 2021) haben bislang unbekannte Täter in Heiligenhaus-Oberilp einen BMW X5 entwendet. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Zudem bitten die Ermittler um Zeugenhinweise.

Gegen 22:45 Uhr hatte der Halter des schwarzen BMW am Sonntagabend (14. März 2021) seinen Wagen an der Spessartstraße vor seinem Haus abgestellt. Als er am Montagmorgen gegen 7:40 Uhr damit fortfahren wollte, stellte er fest, dass der Wagen weg war.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Autodiebe über das Keyless Go-System des Fahrzeugs unberechtigterweise Zugang in den BMW, den sie anschließend starteten und damit davon fuhren.

Bei dem BMW X5 handelt es sich um ein schwarzes Modell mit dem Baujahr 2009 und dem amtlichen Kennzeichen ME - JK 1. Der Wagen hat laut Eigentümer einen Zeitwert von rund 15.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Autos oder zu den noch unbekannten Autodieben nimmt die Polizei in Heiligenhaus jederzeit unter der Rufnummer 02056 9312-6150 entgegen.

