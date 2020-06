Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: 13-Jähriger in Waldenbuch beraubt; Gewahrsamnahme in Herrenberg

Ludwigsburg (ots)

Waldenbauch: 13-Jähriger beraubt - Polizei sucht Zeugen

Ein 13-jähriger Junge wurde am Mittwoch gegen 16:00 Uhr in Waldenbuch Opfer eines Raubes. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 13-Jährige zur Tatzeit in der Bahnhofstraße vor einem Möbelgeschäft auf einem Gehweg auf. Dort wurde er mutmaßlich von drei bislang unbekannten Männern angesprochen. Sie sollen Geld gefordert haben. Als der 13-Jährige die Frage verneinte, schubsten sie ihn mutmaßlich an der Schulter und rissen ihm seinen Geldbeutel aus der Hand. Anschließend sollen sie daraus zehn Euro entwendet und die Geldbörse vor die Füße des Jungen geworfen haben. Danach rannten die Täter in Richtung des Stadtteils "Glashütte" davon. Die drei Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: 20 - 23 Jahre alt, 180 cm groß, schlank, lockige schwarze Haare, schwarzer Pullover, schwarzes T-Shirt, graue Jogginghose, schwarz-weiße Nike Schuhe, Tattoo am Hals, silberne Kette um den Hals

Täter 2: 20 - 23 Jahre alt, 170 cm groß, stabil gebaut, schwarze Haare, Vollbart, auffällige Augenbrauen, die fast aneinander sind, schwarzer Pullover, Jeans, schwarze Schuhe, weiße evtl. Basecap von Nike

Täter 3: 20 - 23 Jahre alt, 175 cm groß, blonde Haare, rotes Nike T-Shirt, schwarze Jeans, Flip-Flop

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt in diesem Fall und bittet Zeugen, die Angaben zu den drei unbekannten Tätern machen können, sich unter der Tel. 07031 13-00 zu melden.

Herrenberg: 24-Jährigen in Gewahrsam genommen

Am Mittwoch gegen 20:30 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass es in der Stuttgarter Straße in Herrenberg zu einer Bedrohung kam. Aufgrund dessen fuhren zwei Streifenwagenbesatzungen die Örtlichkeit an. Vor Ort konnte eruiert werden, dass sich ein 24-Jähriger und sein Begleiter gegenüber einem Café aufhielten. Dort saßen sie auf einer Mauer und konsumierten alkoholische Getränke. Nachdem der 24-Jährige zu den Cafégästen etwas herüber gerufen hatte, sei er plötzlich aufgestanden und soll mit einem Messer in der Hand auf die Gäste zugegangen sein. Als sich der 24-Jährige unmittelbar vor drei Männern im Alter von 37, 39 und 47 Jahren befand, nahm er seinen ausgestreckten Arm herunter und versteckte das Messer hinter seinem Rücken. Anschließend ging er auf die gegenüberliegende Straßenseite zu seinem Begleiter zurück. Dort wurde der deutlich alkoholisierte 24-Jährige schließlich vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Herrenberg gebracht. Sein mitgeführtes Klappmesser wurde zudem sichergestellt. Aufgrund der Gesamtumstände blieb der Mann über Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz rechnen.

