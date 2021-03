Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfall mit Radfahrer

Polizei sucht Autofahrerin

Gronau (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 34-jähriger Radfahrer aus Gronau den Amtsvennweg stadteinwärts. In Höhe der Einmündung Wackengoorweg wurde er nach seinen Angaben gegen 14.00 Uhr von einer 40 bis 50-jährigen Autofahrerin angefahren. Diese habe zuvor den Wackengoorweg in Richtung Amtsvennweg befahren. Nachdem er der Frau seinen Namen und Anschrift gesagt habe, sei sie eingestiegen und in Richtung Vreden davongefahren. Die Frau habe eine rötlich-braune Kurzhaarfrisur gehabt, sprach aktzentfreies Deutsch und war mit einem dunkelblauen Mercedes Kombi unterwegs.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die Autofahrerin, sich beim Verkehrskommissariat (Telefon 02561 / 926-0) zu melden.

