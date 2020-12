Polizei Paderborn

POL-PB: Strafanzeige wegen illegalem Einzelrennens - Polizei stellt Führerschein sicher

PaderbornPaderborn (ots)

(mb) Ein Fahranfänger (18) hat seit Samstagabend (19.12.2020) keinen Führerschein mehr und muss sich wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens auf der Detmolder Straße strafrechtlich verantworten.

Einer Polizeistreife fiel gegen 22.10 Uhr ein schwarzer BMW auf, der mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Herbert-Schwiete-Ring zur Detmolder Straße fuhr. Mehrere Personen standen auf dem Gehweg der Detmolder Straße gegenüber des Rings. Beim Linksabbiegen auf die Detmolder Straße in Richtung Innenstadt brach das Heck des BMW aus und der Wagen driftete quer zur Straße mit quietschenden Reifen über die Fahrspuren. Der Fahrer lenkte gegen und gab erneut Gas, sodass der Wagen jetzt reifenquietschend zur anderen Seite ausbrach und sich um die Hochachse drehte. An der nächsten Ampel stoppten die Polizisten den 18-jährigen 3er-BMW-Fahrer, der mit zwei Begleitern unterwegs war. Der 18-Jährige gab an, dass er geplant hatte, in die Detmolder Straße zu driften. Auf dem Gehweg hätten Bekannte von ihm gestanden, die ihm eine freie Fahrbahn signalisiert hätten. Er habe aber die heftige Reaktion seines Autos völlig unterschätzt und die Kontrolle verloren. Seinen Führerschein hatte der 18-jährige erst im Frühjahr gemacht. Ein Beifahrer äußerte, er habe richtig Angst bekommen.

Die Polizei schaltete sofort die Staatsanwaltschaft ein. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde sichergestellt. Er darf vorerst keine Kraftfahrzeuge mehr fahren. Gegen ihn läuft jetzt eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie des Verdachts eines Einzelrennens.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell