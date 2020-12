Polizei Paderborn

POL-PB: Neuen Kreisverkehr übersehen

Büren-AhdenBüren-Ahden (ots)

(mb) Bei einem Alleinunfall auf der K37 erlitt ein Autofahrer am Sonntagabend (20.12.2020) schwere Verletzungen.

Der 50-jährige Mercedesfahrer fuhr gegen 18.50 Uhr auf dem Alter Hellweg (K37) von Brenken in Richtung Flughafen. Nach dem Waldstück übersah der Unfallbeteiligte den neu gebauten Kreisverkehr am Gewerbegebiet. Der Mann überfuhr geradeaus die Mittelinsel samt Beschilderung. Sein C-Klasse-Mercedes kam etwa 50 Meter hinter dem Kreisverkehr mit Totalschaden zum Stillstand. Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht werden. Rund zwei Stunden war die Unfallstelle gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell